Guatemala destina 446 millones de dólares para subsidiar los combustibles tras bloqueos

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, detalló este viernes que el apoyo otorga un alivio de 12 quetzales (1,53 dólares) por galón de diésel y 3 quetzales (0,38 dólares) por el de gasolina regular, priorizando el diésel por tener un impacto tres veces mayor que la gasolina al mover el transporte colectivo y de mercancías.

"El apoyo al diésel es mucho más efectivo para la canasta básica. Es un mecanismo directo ante una crisis global cuya temporalidad está fuera de nuestro control", afirmó el mandatario guatemalteco en una conferencia de prensa, tras descartar fijar precios tope por ser una medida "ilegal" dentro del libre mercado de hidrocarburos.

Guatemala registró hoy varios bloqueos en carreteras estratégicas y caravanas hacia el centro de la capital, en protesta por el alza de los combustibles pese a que el principal gremio de transportistas había suspendido sus manifestaciones a la espera de una respuesta del Gobierno.

Arévalo de León explicó hoy que los recursos saldrán de una reorganización interna del presupuesto de los ministerios y no de endeudamiento público o nuevos préstamos internacionales, en respuesta a las protestas de transportistas y los efectos de la inflación derivada de los conflictos en Medio Oriente.

Por su parte, el titular de Energía y Minas, Erwin Barrios, justificó la medida narrando el impacto del subsidio previo aplicado entre abril y julio que recortó el precio en bomba de 4,16 a 3,14 dólares y que, tras agotarse, volvió a subir el precio de los combustibles y provocó las protestas de los transportistas.

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El proyecto ingresará el lunes al Congreso de la República para su aprobación como ley, mientras el Ejecutivo evalúa medidas complementarias en una mesa técnica si la volatilidad petrolera persiste en los mercados mundiales.