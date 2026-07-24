La bolsa mexicana anota caída del 0,38 % y cierra la semana en 66.383,26 puntos

"El mercado capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la semana con una pérdida de 0,38 %”, comentó a EFE Jesús López Flores, subdirector de Análisis Económico Financiero.

Al interior del mercado mexicano, añadió el especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Qualitas (-8,47 %), Cemex (-7 %), Gruma (-6,49 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-4,03 %) y GCC (-3,89 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +3,23 %, mientras que en el mes acumula un avance del 0,87 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,24 % frente al dólar, al cotizar en 17,48 unidades por billete verde, frente a los 17,53 en la jornada anterior, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 142 millones de títulos por un importe de 13.469 millones de pesos (unos 770 millones de dólares).

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De las 737 firmas que cotizaron en la jornada, 288 terminaron con sus precios al alza, 323 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 8,35 %, de la firma de componentes automotrices Nemak (NEMAK A), con el 4,76 %; y del Grupo Financiero Regional (R A), con el 3,09 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la firma de construcción e infraestructura Operadora de Sites Mexicanos (SITES1 A-1), con el –3,64 %, de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el –2,73 %; de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el 2,68 %.