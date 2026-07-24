La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca refuerza la seguridad tras el atentado a Trump

Como consecuencia del atentado, la cena cambia de escenario y se celebra en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, que en el pasado perteneció a la familia Trump, en lugar del Hotel Washington Hilton, sede tradicional del evento.

La asistencia también se redujo de forma considerable, al pasar de unos 2.600 invitados en abril a aproximadamente 700.

El Servicio Secreto de Estados Unidos, encargado de la protección del mandatario, informó de que reforzó el dispositivo de seguridad con respecto a la edición anterior.

Además, el recinto cuenta con menos puntos de acceso y todos los asistentes recibieron un código QR que debe escanearse para acceder al evento. En la edición de abril, en cambio, las entradas eran impresas y el personal las comprobaba de forma visual.

Trump asiste este viernes a la cena, aunque no lo hacen otras autoridades que sí estuvieron en la gala anterior, como la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio.

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El pasado 26 de abril, la gala fue suspendida después de que Cole Allen, un hombre de 31 años, intentara irrumpir armado en el salón donde se desarrollaba el evento.

Su acción desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente, quien posteriormente compareció en una rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca y pidió que la cena volviera a celebrarse lo antes posible.

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, un delito castigado con cadena perpetua, además de dos cargos relacionados con el uso de armas y otro por agresión a un agente.

El incidente generó una profunda preocupación por la seguridad del evento, ya que el hotel permitía el acceso de huéspedes ajenos a la gala y el sospechoso había reservado una habitación para permanecer dentro del edificio y sortear así los controles de seguridad.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, fundada en 1914, celebró su primera cena anual en 1921 y, desde la participación del presidente Calvin Coolidge (1923-1929) en 1924, todos los mandatarios estadounidenses han asistido al menos en una ocasión a este evento.