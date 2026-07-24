La política migratoria de Trump afecta desproporcionadamente a los latinos, revela informe

El informe 'Deportaciones masivas y las comunidades latinas', de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indica que fueron también el mayor número de los detenidos por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El 91 % de los detenidos por los agentes federales eran latinos. Unos 187.000 latinos fueron detenidos por ICE entre el 19 de enero y el 11 de octubre, de los que 126.000 fueron deportados.

Lo datos subrayan además que los no latinos representan entre el 20 y 25 % de la población indocumentada pero fueron menos del 10 % de los arrestados por ICE y menos del 5 % de los deportados.

Los arrestos semanales de latinos aumentaron de menos de 3.900 a casi 6.000 luego de que la Administración Trump fijara la meta de 3.000 al día, para lo que también aumentaron los agentes federales en las calles.

De acuerdo con el informe, el 60 % de los latinos naturalizados, consideran que su piel es "medio, oscuro o muy oscuro", lo que los sitúa dentro de los criterios de perfil racial que ha llevado a las detenciones y deportaciones.

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El informe también señala que la política de deportaciones masivas está teniendo impacto económico en los negocios y comunidad reprimiendo tanto la demanda de consumidores como la oferta laboral.

Una encuesta entre dueños de negocio arrojó una reducción de ventas: el 59 % dijo que perdió más del 50 % de sus ingresos, el 68 % aseguró que cerró temporalmente o redujo sus horarios de atención mientras que el 51 % reportó ausentismo de empleados por temor a los operativos.

El 76 % reportó un impacto emocional sustancial, describiendo ansiedad, depresión, alteración del sueño, ataques de pánico y agravamiento de condiciones crónicas.

Esta situación ocurre mientras los latinos aportan 4,4 billones de dólares a la economía de EE.UU., lo que les posiciona como la cuarta economía más grande del mundo, según datos del 2024.