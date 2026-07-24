La UE pide elecciones "transparentes, inclusivas y creíbles" en Nicaragua

En un comunicado de la Alta Representante en nombre de la UE difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el bloque comunitario reclamó la apertura de un diálogo entre el régimen y la oposición que permita "acordar las reformas electorales necesarias para impulsar una solución democrática, pacífica y negociada a la actual crisis política".

El comunicado subraya que la Unión Europea seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua "en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho".

La UE, además, renovó su llamamiento a "la liberación de todos los presos políticos, al pleno restablecimiento del Estado de derecho y al regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos".

"La Unión Europea seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos y al Estado de derecho", señala el texto, que termina destacando que el bloque está abierto al diálogo con el país centroamericano a través de los canales diplomáticos adecuados.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso eliminar las elecciones en su país, que gobierna desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, eliminando la competencia o declarando "inaplicable" el artículo de la Constitución que impedía la reelección.

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Ortega, un exguerrillero de 80 años, aseguró el pasado domingo durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".