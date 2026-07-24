Muere Chuck Russell, director de 'The Mask' que lanzó la fama de Cameron Diaz y Jim Carrey

Russell, de 74 años, murió el pasado miércoles de forma inesperada en su domicilio, cerca de la ciudad de San Diego, en el sur de California, según informó la familia del director a la revista especializada.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento del célebre director, cuyo mayor hito cinematográfico llegó en 1994 tras dirigir el gran fenómeno de taquilla 'The Mask', un proyecto con el que recaudó más de 350 millones de dólares en todo el mundo.

Russell transformó el cómic original de título homónimo en una comedia familiar repleta de innovadores efectos especiales que catapultó de inmediato la carrera de Carrey a la cima de Hollywood.

'The Mask' supuso el debut en la gran pantalla de Diaz a sus 21 años, y obtuvo una nominación al Oscar a Mejores Efectos Visuales gracias a la revolucionaria tecnología digital empleada para recrear la expresividad del personaje de Carrey.

Durante las décadas de los 80 y 90, el director estadounidense destacó por sus trabajos en célebres proyectos como 'Eraser' ('El Protector'), en el que dirigió a Arnorl Schwarzenegger en 1996; o 'A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors' ('Pesadilla en Elm Street 3'), donde revitalizó la franquicia en 1987.

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En 2002 confió en Dwayne Johnson, apodado como 'The Rock' o 'La Roca' para protagonizar 'The King Scorpion' ('El rey Escorpión'), un proyecto que supuso el primer papel protagónico para el luchador en Hollywood.

Su última película fue una nueva versión de la película de 1986 'Witchboard', que escribió y dirigió en 2024.