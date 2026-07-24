Nicaragua saluda el 73 aniversario del fallido asalto al cuartel Moncada en Cuba

"Al acercarse el aniversario 73 del histórico 26 de julio, la epopeya del cuartel Moncada, y desde siempre la visión clara y elocuente de Fidel, celebramos la gloria y las victorias del pueblo de Cuba, su heroico y extraordinario pueblo, que ni se vende ni se rinde, jamás", escribieron los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en una carta.

Asimismo, Ortega y Murillo expresaron que "con Fidel en su centenario y desde estas fechas inmortales", se unen a "los luchadores consecuentes de todos los tiempos, seguros de que la historia no solo absuelve, sino que glorifica a ese gigante, visionario, lúcido, vibrante y de inmenso y fructífero coraje".

"Fidel nos representa, nos inspira, nos enorgullece y engrandece a todos. ¡Viva Fidel!, ¡viva Raúl!, ¡viva Cuba victoriosa!, ¡viva la revolución!", concluyeron.

El 26 de julio de 1953 Fidel Castro, entonces un joven abogado, encabezó una fallida acción armada contra el dictador Fulgencio Batista con el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, dando inicio al proceso que concluyó el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la revolución y su ascenso al poder.

Cuba celebra cada 26 de julio el "Día de la Rebeldía Nacional", en conmemoración a ese fallido asalto.