ONG chilena lanza campaña de recaudación de fondos para construir viviendas en Venezuela

"Venezuela está atravesando una emergencia que dejó consecuencias devastadoras y es fundamental actuar con decisión. Esta campaña busca movilizar voluntades para cambiar esa realidad y transformar la solidaridad en acción", indicó en un comunicado el CEO de la organización, Juan José Ayerza.

La campaña, denominada "Unidos por Venezuela", busca recaudar donaciones para construir módulos de instalación rápida para personas en situación de intemperie y entregar suministros para reparar viviendas con daños estructurales, indicó TECHO.

"Cada aporte ayuda a dar mayor protección, dignidad y esperanza a quienes más lo necesitan”, agregó Ayerza.

El doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que asoló Venezuela el 24 de junio deja por el momento casi 5.400 muertos, al menos 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, así como daños en edificios, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, centros comerciales, iglesias, industrias, carreteras, puentes y en el principal aeropuerto internacional del país

La organización, de origen chileno, que trabaja de manera permanente en Venezuela desde hace 15 años, ha ayudado en emergencias como incendios forestales, huracanes y terremotos en Chile, Perú, Ecuador y Haití y, en sus casi tres décadas de historia, ha entregado más de 153.000 viviendas en la región.