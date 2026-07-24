Rescatados 56 migrantes en aguas españolas de las islas Mallorca y Formentera

La primera intervención se produjo en la noche del jueves, cuando 19 inmigrantes fueron interceptados en la isla de Formentera, la de menor tamaño, llegados a bordo de una precaria embarcación (conocidas en España como pateras o cayucos).

Los equipos de salvamento marítimo y la Guardia Civil, uno de los cuerpos de seguridad del Estado, localizó al grupo, integrado por personas de origen magrebí, a las 21:20 horas (19:20 GMT) en la zona de la Mola, al suroeste de la isla.

En la mañana de este viernes, a las 9:32 horas (7:32 GMT), las fuerzas de seguridad localizaron a seis personas del mismo origen en la isla de Mallorca, la más grande del archipiélago.

Posteriormente, a las 10:53 horas (8:53 GMT), otras 31 personas de origen subsahariano fueron rescatadas a cinco millas al sur de Formentera.

En esta actuación participaron efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior, se registraron 199 llegadas de pateras con 3.729 migrantes en situación irregular al archipiélago español.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.