Trump pide a senadores republicanos que aprueben ley electoral antes del receso de agosto

"Pido al Senado que apruebe una resolución presupuestaria —la cual puede salir adelante con una mayoría simple— antes de entrar en el receso de agosto. ¡Estamos listos para trabajar codo a codo con el Senado para lograr esto en beneficio del pueblo estadounidense!", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Desde hace meses, Trump presiona a los legisladores republicanos para que aprueben la ley electoral de cara a las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre.

El proyecto, que ha despertado el rechazo del Partido Demócrata y organizaciones de derechos civiles, podría dejar a millones de estadounidenses sin derecho al voto al exigir una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía en un país en el que no existe un DNI obligatorio.

La ley 'SAVE America' fue aprobada el pasado mes de marzo en la Cámara de Representantes, pero está atascada en el Senado donde no ha logrado hasta ahora los 60 votos necesarios.

Por este motivo, los republicanos han buscado otra estrategia para aprobarla.

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La han incluido en el proyecto de ley de presupuesto que esta semana ha vuelto a superar el trámite y vuelve a estar pendiente de la luz verde del Senado, que en dos semanas entrará en el receso del mes de agosto.