Unidad de Búsqueda defiende labor del periodismo para encontrar desaparecidos en Colombia

"El elemento fundamental para la búsqueda se llama información", señaló la directora de la UBPD, Luz Janeth Forero, durante una ponencia en el XIV Festival Gabo, que comenzó hoy, centrada en la masacre de Tacueyó, ocurrida en el departamento del Cauca (suroeste) entre 1985 y 1986.

La directora de la entidad de búsqueda agregó que la desaparición forzada se utiliza para "generar miedo", romper los lazos sociales y las acciones comunitarias, así como para estigmatizar a las víctimas y sus familias, lo que explica que muchas personas solo ahora estén comenzando a buscar a sus seres queridos.

Forero recordó que la información que recibe la UBPD no puede utilizarse para perseguir penalmente a los responsables, una garantía que permite que antiguos integrantes de grupos armados y otras personas aporten datos sobre posibles lugares donde se encuentran desaparecidos.

Colombia tiene registradas cerca de 136.010 personas desaparecidas durante el conflicto armado, según los últimos reportes de la UBPD.

La buscadora de la UBPD Daniela Andrea Mostacilla explicó cómo los archivos de prensa fueron determinantes para orientar la investigación sobre la masacre de Tacueyó, donde fueron asesinadas a finales de 1985 y principios de 1986 cerca de 170 personas, a quienes una disidencia de las FARC consideraba informantes o traidores.

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Mostacilla relató que las labores comenzaron a partir del diálogo con comunidades indígenas de Caldono (Cauca), que alertaron sobre un cerro sagrado donde presuntamente habían sido enterradas ilegalmente varias personas.

Según Mostacilla, los primeros testimonios hablaban de cinco víctimas, pero el contraste entre los relatos comunitarios y la documentación periodística permitió comprender que los hechos estaban vinculados con una operación de mayor magnitud.

"Entonces aparece la primera pista que nos lleva a una ventana de oportunidad sobre la importancia de conservar el archivo periodístico", indicó la buscadora.

Publicaciones de medios como El Tiempo, El Espectador y el extinto El Caleño, ayudaron a reconstruir el recorrido de la masacre por varios municipios del norte del Cauca y a identificar posibles lugares de búsqueda.

"Ahí entendemos lo importante que es el rol que tienen los comunicadores y periodistas cuando se trata de relatar el conflicto armado", aseguró Mostacilla.

La funcionaria afirmó que, sin el trabajo de los periodistas que documentaron esos hechos hace cuatro décadas, muchas familias no habrían sabido dónde pudieron ser enterrados sus seres queridos ni habría sido posible identificar sobrevivientes o nuevos sitios de búsqueda.

Más de 250 invitados de 37 países participan desde hoy y hasta el domingo en el XIV Festival Gabo, que bajo el lema 'Aquí estamos, aquí contamos', reúne a periodistas, escritores, artistas, investigadores y defensores de derechos humanos en más de 150 actividades gratuitas distribuidas en 40 espacios de la capital colombiana.

Esta noche se celebrará la ceremonia de entrega de los premios Gabo en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, en la que se anunciarán los ganadores en las categorías de Audio, Imagen, Fotografía, Cobertura y Texto, y se entregará el Reconocimiento a la Excelencia de 2026 a la periodista Catalina Gómez Ángel.