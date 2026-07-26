Cinco militares colombianos son condenados por tortura y asesinato de un campesino

"La víctima, que presentaba una discapacidad cognitiva, fue retenida durante cerca de cinco horas y sometida a torturas que le causaron la muerte", señaló la Fiscalía en un comunicado.

El cabo segundo del Ejército Cristian Daniel Córdoba Piamba y los soldados Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada Fabra, Neider de Jesús Oyola Ortiz y Miguel Ángel Caicedo Hernández aceptaron su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, que fue avalado por un juez.

Los cinco militares fueron condenados a 20 años y dos meses de prisión por los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas conductas agravadas.

Los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino (Antioquia) donde la víctima, un campesino de 27 años, fue retenida bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Según la investigación, el hombre fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol, además de ser sometido a asfixia y sofocamiento durante el tiempo que permaneció retenido.

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La investigación estableció que el campesino murió en un baño de la base militar y posteriormente, los militares envolvieron el cuerpo en una hamaca, lo trasladaron hasta un helipuerto y lo arrojaron a un río.

Tres semanas después, el cadáver fue recuperado por las autoridades y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que la muerte fue consecuencia de la tortura.

La Fiscalía recordó que por estos mismos hechos ya había sido condenado, también mediante preacuerdo, el teniente Leider Ortiz Ortiz, entonces comandante de la base militar, a una pena de 20 años y tres meses de prisión.

Además, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez y los soldados Alberto Rojo Giraldo y Didian Fernando Ruiz Reyes fueron acusados en el mismo proceso y permanecen privados de la libertad.