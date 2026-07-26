Las industriales chinas elevan sus beneficios un 18,7 % a lo largo del primer semestre

Según datos divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 3,95 billones de yuanes (582.979 millones de dólares, 511.196 millones de euros) entre enero y junio.

La tasa hasta el sexto mes del año supone una leve ralentización de 0,1 puntos porcentuales con respecto a la registrada hasta mayo, algo que cobra más relevancia si se tiene en cuenta que el portal especializado Trading Economics anticipaba una subida hasta el 19,2 %.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (3 millones de dólares, 2,6 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining apunta específicamente al sector de la electrónica, que prácticamente duplicó sus beneficios (+96,9 %) en el semestre impulsada por una mayor demanda de capacidad de computación ante el auge de la inteligencia artificial (IA).

De la tasa total de crecimiento del indicador, 8,5 puntos se corresponden a este último sector, recalca el experto gubernamental, que enumera algunos casos concretos como el de la manufactura de circuitos integrados, donde los beneficios se multiplicaron casi por 27.

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Además, Yu habla de una mejora en sectores como el de la manufactura de materias primas (+71,7 %), impulsado especialmente por metales como el cobre o el aluminio, y del "rápido desarrollo de nuevos motores de crecimiento" como los materiales no metálicos -por ejemplo, el caucho reciclado o los productos de grafito y carbono- o los cables de fibra óptica para centros de datos.

Otro viento de cola para el sector industrial es la reducción de costes por cada unidad producida, medición que, según Yu, viene marcando una tendencia a la baja desde el comienzo del año y que ha facilitado que los márgenes de beneficio de las empresas analizadas se sitúen de media en un 5,7 %, su mejor cota desde 2024.

No obstante, el analista oficial sigue advirtiendo del impacto de un entorno internacional "complejo y volátil", de la "incertidumbre" sobre la evolución de los precios de las materias primas o de desafíos para el sector como la falta de demanda a nivel nacional o una presión "significativa" sobre sus flujos de caja.

En 2025, los beneficios de las empresas industriales registraron su primera evolución positiva (+0,6 %) tras tres años consecutivos de caídas: en 2022 habían retrocedido un 2 %; en 2023, otro 2,3 %, y en 2024, un 3,3 %.