México lamenta el ataque mortal durante una marcha del Orgullo en Alemania

"La @SRE_mx expresa sus más sinceras condolencias al pueblo de Alemania por el lamentable ataque ocurrido durante la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ en Berlín", señaló la Cancillería mexicana a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

A su vez que condenó "todo acto de violencia" y manifestó "su solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas por este hecho".

Las fuerzas especiales alemanas abatieron este domingo a Abdul Ballout, el principal sospechoso del ataque mortal.

Ballout, de 21 años y nacionalidad alemana, fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en el distrito de Spandau, en el noroeste berlinés, y tiene entre sus antecedentes condenas por delitos de lesiones y de extorsión con violencia cometidos entre 2019 y 2022.