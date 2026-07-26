Sudáfrica cifra en 72.000 las repatriaciones por xenofobia, menos que los países de origen

"La Autoridad de Gestión Fronteriza (BMA, en inglés) ha procesado en todos sus puntos de entrada 72.906 repatriaciones durante el periodo entre el 7 de junio y el 14 de julio de 2026, con diversas nacionalidades", afirmó la ministra de Justicia y presidenta del Comité Interministerial (IMC, en inglés) sobre Migración, Mmamoloko Kubayi, en una rueda de prensa en Pretoria, la capital.

"Como recordarán, países como Ghana comenzaron a repatriar a sus ciudadanos mucho antes. La mayoría de los ciudadanos extranjeros procesados en el TRPC (Centro Temporal de Tramitación de Repatriaciones de Musina) eran de Malaui, seguidos de zimbabuenses y mozambiqueños", añadió.

Esta cifra, sin embargo, se sitúa muy por debajo de la suma total de las repatriaciones reportadas por diferentes países africanos, incluidos Zimbabue, Malaui, Mozambique, Kenia, Uganda, Ghana y Nigeria.

De hecho, solo los repatriados de Zimbabue se elevarían ya a más de 108.000, según lo datos difundidos esta semana por el Gobierno de ese país.

Kubayi también informó de que 354 personas han sido detenidas hasta el momento por incumplir las leyes migratorias del país, a las que suman otras 69 arrestadas el pasado fin de semana.

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Asimismo, "siete" individuos fueron también detenidos por "hacerse pasar por funcionarios del Ministerio del Interior" frente a extranjeros para llevar a cabo "registros ilegales de identidad" y, en ocasiones, "extorsionarlos".

El Gobierno sudafricano ha "seguido intensificando las operaciones integradas de las fuerzas del orden contra las redes delictivas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, incluidas las empresas que contratan a migrantes en situación irregular", aseveró la ministra.

Las tensiones en Sudáfrica han aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas contra los inmigrantes africanos irregulares, aunque la violencia ha sido a menudo indiscriminada.

Los grupos convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La crisis ha llevado a los citados países a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica, mientras el Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos.