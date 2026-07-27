A seis meses de su desaparición, la periodista Guthrie implora el regreso de su madre

La presentadora del programa ‘Today’ de NBC dijo en un video en su cuenta de Instagram que su familia había "hecho su parte" y que "nunca dejaría de buscar" a su madre, quien fue reportada como desaparecida el 1 de febrero pasado.

"El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que han intentado hacer las cosas de la manera correcta. Así que les pido, les suplico, que hagan lo correcto ahora", dijo Guthrie.

El video venía acompañado con un mensaje escrito que decía "tráiganla a casa".

La mujer, vista por última vez el sábado 31 de enero en su vivienda al norte de Tucson, en Arizona, después de cenar con su hija mayor, sufre varios problemas de salud serios y tiene un marcapasos.

La familia reportó su desaparición un día después cuando no acudió a la iglesia, y la policía cree que la secuestraron después de hallar restos de su sangre cerca de la entrada de su casa.

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El mensaje de Guthrie marca el primer llamado público de la familia desde el pasado mes, cuando se recibió una supuesta nota.

El pasado 2 de julio el FBI aclaró que aún investiga como secuestro la desaparición de la madre de Guthrie, pese a una supuesta nota enviada a medios de comunicación a finales de junio que aseguró que la mujer murió poco después de su rapto y que su deceso no fue intencional.

La agencia de investigación dijo entonces que habían recibido algunas notas de rescate, "consideradas intentos de extorsión sin legitimidad", pero "otras exigencias de rescate podrían ser potencialmente legítimas y se siguen investigando como tales".

La familia ha ofrecido un millón de dólares de recompensa por información para encontrar a la mujer, y advirtió que sufría problemas de salud, mientras que el FBI prometió 100.000 dólares por pistas que ayudaran a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición.