Al menos 30 muertos tras un ataque armado a una aldea del centro-norte de Nigeria

El asalto comenzó hacia las 23:00 hora local (22.00 GMT) del domingo, cuando los atacantes irrumpieron disparando de forma indiscriminada e incendiando decenas de viviendas y comercios en la aldea dentro del gobierno local de Kauru.

"Hemos confirmado la muerte de 30 personas, pero tememos que la cifra pueda aumentar porque algunos de los heridos están en estado crítico", declaró a medios locales el secretario de la jefatura tradicional de Naridon, Dogon Rana, quien confirmó que al menos cuatro personas sufrieron lesiones de gravedad.

El portavoz comunitario denunció que la falta de carreteras asfaltadas en esta zona fronteriza con el estado de Plateau (centro) dificultó la huida de los pobladores y retrasó la llegada de auxilio.

Residentes del área afirmaron que la incursión se prolongó durante tres horas sin que intervinieran las fuerzas de seguridad, a pesar de la presencia de destacamentos militares y policiales a unos dos kilómetros de la comunidad.

Hasta el momento, ni la Policía de Kaduna ni las autoridades nacionales han emitido un comunicado oficial tras el ataque a la aldea.

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Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques constantes de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del territorio y a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, en inglés).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto.