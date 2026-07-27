Alerta sanitaria en Inglaterra por la cuarta ola de calor del año

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) advirtió de que el aumento de las temperaturas podría incrementar los riesgos para la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables, como niños y ancianos.

"La actual alerta sanitaria amarilla por calor para las regiones de East Midlands (centro-este), el este de Inglaterra, el sureste y Londres ha sido elevada a nivel ámbar y estará activa desde las 9:00 de la mañana (08:00 GMT) del martes 28 de julio hasta las 9:00 de la mañana (08:00 GMT) del jueves 30 de julio.

En el Reino Unido, la alerta ámbar indica que las altas temperaturas afectan al sistema sanitario y suponen un riesgo para la salud de la población en general, no solo de los grupos vulnerables, mientras que se estima que la sanidad pública tenga sobrecarga de trabajo por el aumento de los servicios de ambulancias y los de urgencias.

Además, el calor intenso puede provocar la deformación de vías ferroviarias y derretir el asfalto.

El Reino Unido ha tenido ya tres olas de calor este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados Celsius, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas máximas de 37,7 grados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La tercera ola fue mucho más prolongada, ya que empezó el pasado día 4 y se prolongó hasta ayer domingo en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados.