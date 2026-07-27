Apple destrona a Nvidia como la mayor cotizada tras caída del 4,9 % en bolsa

Al cierre del parqué, Apple subió un 1,17 % y alcanzó los 4,93 billones de dólares de capitalización bursátil, mientras que Nvidia bajó un 4,99 %, hasta los 4,78 billones de dólares.

Según avanzó The Wall Street Journal este lunes, Nvidia negocia un inversión de 250.000 millones de dólares en un proyecto masivo de centros de datos de OpenAI, matriz de ChatGPT.

El medio sugiere que el proyecto se puede ubicar en el sur de Ohio (EE.UU.) y superar los 500.000 millones de dólares.

El acuerdo con el gigante de chips cubriría la deuda derivada del arrendamiento y la construcción del centro de datos, pero podrían estar conversando sobre un segundo contrato para la compra de los semiconductores.

Aunque el acuerdo no está cerrado, el elevado coste para Nvidia parece ser el motivo detrás de la venta masiva de acciones.

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Los recientes resultados de Alphabet y Tesla también revelaron un aumento del gasto previsto en infraestructuras de IA y provocaron ventas de los títulos en ambas compañías.

Hace diez días, Apple superó momentáneamente a Nvidia en el ránking de empresas más valiosas.

La pugna por el liderazgo del mercado refleja el auge del sector de la inteligencia artificial (IA).

El dominio de Nvidia se basa en la demanda de procesadores para centros de datos de IA, que le ha convertido en un actor clave en un mercado cada vez más grande.

Apple también está apostando por el sector de la IA, aunque los inversores destacan su gasto moderado en esta tecnología.

Las empresas que le siguen en la lista de grandes cotizadas son Alphabet, la empresa matriz de Google; Microsoft, Amazon, TSMC y Broadcom.