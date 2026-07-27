Bolsa mexicana inicia última semana de julio con repunte de 1,17 % y suma 67.157,91 puntos

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia, mostrando avances en cuatro de las últimas cinco sesiones y siendo la mayor ganancia desde el 25 de junio”, comentó a EFE Jesús López Flores, subdirector de Análisis Económico Financiero.

Al interior del mercado mexicano, añadió el especialista, destacaron las ganancias de las emisoras: Coca-Cola Femsa (+5,73 %), Femsa (+4,05 %), Gentera (+3,41 %), Banco del Bajío (+3,17 %) y Sigma (+2,5 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +4,43 %, mientras que en el mes acumula un avance del 0,29 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,21 % frente al dólar, al cotizar en 17,45 unidades por billete verde, frente a los 17,48 en la jornada anterior, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 131 millones de títulos por un importe de 12.446 millones de pesos (unos 713 millones de dólares).

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De las 666 firmas que cotizaron en la jornada, 372 terminaron con sus precios al alza, 279 tuvieron pérdidas y 15 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de bebidas no alcohólicas Coca Cola Femsa (KOF UBL), con el 5,73 %, Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 5,35 %; y de la firma de productos de consumo frecuente Fomento Mexicano (FEMSA UBD), con el 4,05 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el –6,15 %, de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el –5,21 %; de la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), con el 4,35 %.