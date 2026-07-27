Brasil presenta ante la OMC un pedido de consultas con EEUU por nuevos aranceles

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que Brasil considera que las medidas "son injustificadas e incompatibles" con las obligaciones asumidas por Estados Unidos ante la OMC y sostuvo que vulneran tanto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 como las normas que regulan el mecanismo de solución de controversias de la organización.

Hace dos semanas, Washington anunció aranceles adicionales del 25 % sobre parte de las exportaciones brasileñas como sanción al país por supuestas prácticas comerciales "desleales", medida que entró en vigor el 22 de julio.

Un día después, el Gobierno de Donald Trump anunció otro del 12,5 %, aplicado a Brasil y otros países, alegando "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso".

La petición de consultas constituye la primera etapa del mecanismo de solución de controversias de la OMC y precede a una eventual solicitud para la creación de un panel que analice el caso.

Esta es la primera medida que toma el Gobierno del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la imposición de los nuevos aranceles.

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Tras el anuncio de las nuevas tarifas por parte de la Casa Blanca, el Gobierno brasileño ya había adelantado que recurriría tanto a los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad Económica como al sistema de solución de controversias de la OMC.

Brasil ya había recurrido a ese mecanismo el año pasado para cuestionar otros aranceles estadounidenses de hasta el 50 %, que posteriormente fueron suspendidos por la Corte Suprema de Estados Unidos.