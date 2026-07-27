Brasil y Corea del Sur crean un grupo de trabajo para facilitar un acuerdo con el Mercosur

"Hemos decidido crear un grupo de trabajo que identificará los puntos sensibles de ambas partes y evitará que se vuelvan obstáculos para la reanudación de las negociaciones de un acuerdo del Mercosur con Corea”, dijo Lula en una declaración a la prensa al lado de su par surcoreano, tras reunirse ambos en el Palacio de la Alvorada.

Lee observó que el acuerdo con el bloque suramericano expandiría todavía más la cooperación con Brasil y "no puede esperar", insistió, haciendo hincapié en el interés de su país en desarrollar la industria brasileña de minerales críticos.

"Brasil tiene las mayores reservas de minerales críticos y queremos invertir en todo el ciclo de vida de los recursos, diversificando la cadena de suministro", expresó el presidente surcoreano sobre "una base estable de oferta con beneficios mutuos hacia la transición energética".

Ese punto es crucial para el Gobierno de Lula, que busca escapar del modelo de extracción de recursos naturales que ha caracterizado históricamente la balanza comercial de América Latina y apostar por dar valor agregado a los minerales críticos en territorio brasileño.

Además del grupo de trabajo para impulsar un eventual acuerdo comercial entre Corea del Sur y el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), ambos países firmaron una serie de acuerdos de cooperación en las áreas de defensa, aeroespacial, ciencia, educación, cultura y deporte.

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Entre ellos, el lanzamiento de un cohete desde la ciudad de Alcántara, en el estado brasileño de Maranhão (norte), previsto para septiembre, y la venta del modelo C-390, producido por la empresa brasileña Embraer, a la Fuerza Aérea Surcoreana.

Lula destacó que el comercio entre ambos países sumó "casi 11.000 millones de dólares en 2025 y que va a registrar mucho más después de hoy".

La visita de Estado de Jae-myung a Brasil continuará este martes en la ciudad de São Paulo, donde participará en un foro empresarial, entre otras actividades, en el marco de una gira regional que también incluye Chile y Argentina.