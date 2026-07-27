Bruselas avala plan español de 74 millones en subvenciones al marítimo por guerra de Irán

Los servicios europeos de competencia concluyeron que este programa de ayudas es "necesario, adecuado y proporcionado" para "facilitar el desarrollo de una actividad económica", y que "no afecta a las condiciones comerciales de una forma contraria al interés común", informó la institución en un comunicado.

El esquema beneficia a empresas dedicadas al transporte marítimo de pasajeros, mercancías y transbordo rodado (Ro-Ro) en rutas "específicas" que conectan la península ibérica con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, así como en algunas rutas entre islas.

El apoyo a estas compañías toma la forma de subvenciones cuyo importe se calculará en función del consumo real de combustible, basado a su vez en el arqueo bruto (la capacidad interna de los buques) y las millas náuticas recorridas en las rutas que optan a las ayudas.

Estas subvenciones cubrirán los costes adicionales observados entre el 21 de marzo y el 21 de septiembre de este año y no podrán superar el 70 % del incremento registrado.

El Ejecutivo comunitario evaluó este esquema de ayudas sobre la base del nuevo marco temporal de ayudas de Estado adoptado por la Unión Europea a finales de abril (METSAF, en inglés) y que abre la puerta a los Estados miembros para desplegar ayudas públicas pensadas en apoyo a los sectores económicos más expuestos a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.