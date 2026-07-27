Burnham promete a Zelenski mantener todos los compromisos adquiridos por el Reino Unido

Burnham reiteró su apoyo "inquebrantable" al pueblo ucraniano al recibir a Zelenski en una base militar de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, donde ambos líderes se reunieron con más de 200 militares ucranianos que participan en el ejercicio Sea Breeze, destinado a reforzar las capacidades de combate y las medidas contra minas en el mar Negro.

"Volodímir, eres el primer líder que he recibido en persona desde que asumí el cargo, y eso no es una casualidad", dijo Burnham, que llegó al poder el pasado 20 de julio en sustitución de Keir Starmer.

"Esto pretende enviar un mensaje muy claro: estamos con Ucrania al cien por cien, yo personalmente estoy contigo al cien por cien, y cumpliré íntegramente todos los compromisos que este país ha adquirido", declaró.

Por su parte, Zelenski afirmó que la relación entre los dos países "es más fuerte que nunca" y expresó su deseo de continuar la cooperación militar desarrollada durante el mandato de Starmer.

El Gobierno británico anunció durante la visita la cesión a Ucrania de la propiedad intelectual del sistema británico de guerra electrónica Stone Cloak, lo que permitirá a Kiev producir esta tecnología a gran escala para reforzar sus defensas frente a Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El dispositivo, del tamaño aproximado de una tableta, está diseñado para dificultar que los sistemas de defensa aérea rusos detecten y rastreen los drones en los que va instalado.

Miles de estos inhibidores electrónicos ya han sido entregados a las fuerzas ucranianas, según Londres, que aprovechará los datos sobre su funcionamiento en combate para perfeccionar sus futuras capacidades militares.