Canciller brasileño califica de "provocación sin precedentes" las declaraciones de Milei

En declaraciones al medio argentino Infobae, Vieira dijo: "Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar".

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de "ladrón" y le recriminó "diseminar el socialismo" en América Latina.

También dijo que el presidente progresista ha llevado a Brasil, a su juicio, hacia una crisis fiscal.

Las declaraciones del canciller tuvieron lugar en la antesala de una reunión con el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó en la madrugada de este lunes a Brasilia tras ser llamado a consultas por la crisis diplomática desatada por las ofensas de Milei.

"Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño", afirmó Vieira sobre Milei.

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El jefe de la diplomacia brasileña agregó: "No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil".

La Cancillería brasileña informó el domingo de que Vieira convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre su comportamiento durante su visita privada a Brasil.

Durante su intervención, el mandatario argentino también calificó de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por golpismo.

Milei también cuestionó la decisión de De Moraes de negarle autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

"La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso", dijo Milei, quien manifestó que esa decisión constituye "una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables".

En medio del conflicto diplomático, el presidente argentino cargó también contra Brasil en una entrevista con Radio Mitre, en la que aseguró que el Gobierno de Lula da Silva financió una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial.

Argumentó que esa supuesta ofensiva contó con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.