Chad anuncia el inicio del proceso para retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI)

"El Ministerio de Asuntos Exteriores (...) informa a la opinión pública nacional e internacional de que, con fecha de 27 de julio de 2026, el Gobierno de la República de Chad ha notificado al secretario general de las Naciones Unidas (...) su intención soberana de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", afirmó esta cartera en un comunicado.

El ministerio atribuyó su decisión a un "examen exhaustivo" del funcionamiento y del balance de la corte, "cuya eficacia ha sido limitada y variable en relación con las expectativas que presidieron su creación" y que ha presentado una "innegable selectividad" en su actividad.

Según el Gobierno chadiano, los datos "objetivos" de los procesos impulsados por la CPI "explican la percepción, ampliamente compartida por numerosos Estados y entre sus opiniones públicas, de una concentración duradera de la actividad judicial de la Corte en el sur global en general y en el continente africano en particular".

Así, consideró que estas regiones del mundo son "víctimas consentidoras de una forma de instrumentalización política de la CPI".

"Por consiguiente, el Gobierno de Chad invita a la Unión Africana y a los Estados miembros a profundizar en la reflexión sobre el futuro de un sistema aparentemente sesgado y acelerar el fortalecimiento y la puesta en marcha de mecanismos judiciales africanos, con vistas al surgimiento de una justicia continental más equitativa, más equilibrada, más creíble y más eficaz", subrayó el comunicado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, puntualizó que "esta decisión irrevocable de Chad no supone en modo alguno una renuncia al imperativo moral de hacer justicia a las víctimas, sino que refleja la convicción de que los sistemas judiciales nacionales y los mecanismos judiciales africanos disponen ahora de capacidades cada vez mayores que les permiten cumplir plenamente esta misión con dignidad".

El presidente de Chad, Mahamat Idriss Déby Itno, fue elegido con mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años.

Déby Itno asumió el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, el mariscal Idriss Déby Itno, en combates con grupos rebeldes, según la versión oficial, después de 30 años en el poder.

Chad hizo este anuncio solo días después de que Venezuela comunicara el pasado viernes su intención de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar también su salida definitiva de la CPI.

Esta decisión del Gobierno venezolano fue celebrada particularmente por Estados Unidos, que ha tenido una tensión histórica con la CPI y nunca llegó a ratificar el Estatuto de Roma, por lo que mantiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses.

Estas retiradas se suman a las de otros países en los últimos años, como Burundi, Níger, Mali y Burkina Faso, mientras potencias como Rusia, China, Israel e India, además de EE.UU., nunca formaron parte activa del tribunal al no llegar a ratificar el tratado.