China acusa a EE.UU. de "manipular políticamente" el trabajo forzoso con nuevos aranceles

"Durante mucho tiempo (Estados Unidos) ha manipulado políticamente la cuestión del trabajo forzoso. Esta vez, ha iniciado una investigación (...) e impuesto aranceles unilaterales adicionales alegando este motivo", expuso un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

La medida, anunciada el pasado viernes por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, impone nuevos gravámenes a importaciones procedentes de 60 países y regiones ante la supuesta falta de medidas suficientes para impedir la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Las nuevas tasas se aplican a un grupo de economías con tasas adicionales del 10 % y a otro, que incluiría a China continental y Hong Kong, con aranceles del 12,5 %.

El portavoz recordó que, durante las consultas económicas bilaterales, la parte estadounidense se comprometió a que los aranceles de sustitución a productos chinos no superarían el 20 %, y precisó que las contramedidas de China frente a la primera ronda de los llamados aranceles sobre el fentanilo y aranceles recíprocos siguen vigentes.

"China seguirá de cerca y evaluará exhaustivamente las próximas medidas de Estados Unidos, y se reserva el derecho de adoptar todas las medidas necesarias", expresó el portavoz, al tiempo que instó a Washington a "corregir sus prácticas erróneas".

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El Gobierno chino ya había mostrado su malestar por los gravámenes a través del portavoz de Exteriores, Lin Jian, quien declaró el pasado viernes que "las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes".

El rifirrafe arancelario entre las dos mayores economías del mundo llegó a su cénit el año pasado, con gravámenes cruzados de más del 100 %, traduciéndose en un embargo comercial 'de facto', antes de las posteriores treguas comerciales.

La relación bilateral sigue marcada por fricciones sobre aranceles, controles tecnológicos, tierras raras, Taiwán y restricciones a empresas chinas, aunque Pekín y Washington sostienen canales de diálogo económico tras la visita de Estado que el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó a China en mayo, cuando se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.