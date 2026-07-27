Cientos protestan en Argentina contra la visita de la directora gerente del FMI

Con la consigna 'Malvenida a Georgieva', cientos de personas participaron de una manifestación convocada por organizaciones y partidos de izquierda para repudiar la intervención del organismo en la política económica del país suramericano.

Los manifestantes desplegaron banderas y carteles con consignas como 'Fuera el FMI' y 'No al pago de la deuda externa' y denunciaron que las políticas impulsadas por el organismo profundizan el ajuste económico, la recesión y los recortes en áreas como salud, educación, discapacidad y universidades públicas.

"Hoy llegó la jefa Georgieva para controlar si, además de hacer la tarea política, también hacen los deberes económicos de saqueo y entrega", escribió en su perfil de la red social X la diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman.

En la misma línea, el diputado de izquierda Nicolás del Caño afirmó también en X: "La única 'disciplina' de Milei y el FMI es la del ajuste al pueblo trabajador para pagar la deuda fraudulenta a los especuladores amigos de (el ministro de Economía, Luis) Caputo".

La protesta de este lunes coincidió con las reuniones de Georgieva con Caputo y luego con Milei.

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Tras su encuentro con el ministro de Economía, la directora gerente del FMI destacó en una conferencia de prensa el respaldo del organismo a la marcha de la economía argentina.

"Argentina está en una posición mucho más sólida y esto es el resultado de un trabajo arduo del Gobierno y también el resultado de la perseverancia, el sacrificio del pueblo argentino", afirmó.

Georgieva resaltó el "progreso macroeconómico y de estabilidad financiera" logrado desde la llegada de Milei al poder, afirmó que el país "está por un buen camino" y aseguró que "no va a haber necesidad de una financiación" adicional del organismo.

La visita de la titular del Fondo Monetario continuará este martes con una visita a la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, ubicada en el suroeste del país y que representa la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y cuarta de petróleo de ese tipo.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.870 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo.