De la Espriella anuncia que su investidura como presidente de Colombia se hará en Cali

"Le solicito a la Cámara de Representantes (...) que convoque la sesión del 7 de agosto en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar las condiciones necesarias para que haya un acto de posesión seguro, organizado y a la altura del significado que representa para Colombia", dijo el mandatario electo en un mensaje al país por redes sociales.

En un principio, De la Espriella quería asumir el cargo en una guarnición militar de Popayán, capital del departamento del Cauca, uno de los más golpeados por el conflicto armado colombiano, idea que ha sido muy criticada por los inconvenientes logísticos, de seguridad y de protocolo que supondría el traslado a esa ciudad.

Además, la iniciativa de ser investido en un batallón también ha recibido críticas porque da un mensaje de que el poder civil está subordinado al militar.

En su mensaje de esta noche, el presidente electo argumentó que cambió el lugar en el que quiere posesionarse debido a que las emisiones de cenizas del volcán Puracé, cercano a Popayán, han obligado a suspender parcialmente las operaciones del aeropuerto de esa ciudad.

"Inicialmente había previsto realizar mi posesión en Popayán (...) sin embargo las condiciones climáticas derivada de la actividad volcánica en el suroccidente del país y las afectaciones que la caída de esa ceniza pueden generar sobre la operación logística, me obligan a tomar una decisión responsable", dijo, y agregó que el aeropuerto de Popayán ha sido cerrado varias veces en las últimas semanas.

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De la Espriella ha dicho que quería tomar posesión del cargo en un batallón para hacerle un homenaje "a los verdaderos héroes de la patria", y esta noche aseguró que su compromiso "permanece intacto".

"Cumpliré, en colaboración armónica con el Congreso de la República, la palabra que le di a los colombianos: quiero que mi posesión siga siendo el homenaje que prometí a quienes durante décadas han defendido la libertad, la democracia y la institucionalidad", expresó.

Por eso, el futuro jefe de Estado destacó que su investidura se hará en el suroeste del país, donde están Cali y Popayán, "porque es una región que ha sufrido como pocas los embates del narcoterrorismo" y añadió que una vez asuma la Presidencia su primer consejo de seguridad lo hará en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

"La seguridad volverá a ser la prioridad nacional, cuenten con eso", indicó.

La Constitución colombiana establece que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso y tradicionalmente se ha hecho en el Salón Elíptico del Capitolio, aunque las últimas investiduras han tenido lugar en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y no hay antecedentes recientes de un recinto diferente.