Defensas antiaéreas rusas derriban 182 drones ucranianos en las últimas doce horas

Los aparatos no tripulados enemigos intentaron golpear entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde objetivos en diez regiones, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El impacto de un dron durante la pasada noche contra un edificio de viviendas en la región sureña de Rostov del Don le costó la vida a cinco personas.

Previamente, en su parte matutino, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo durante la madrugada de 276 drones ucranianos de ala fija sobre 16 regiones rusas y Crimea.

El presidente ruso, Vladímir Putin, acusó hoy a los países occidentales de recurrir a "métodos terroristas" al no poder derrotar a Rusia en el campo de batalla, por su apoyo a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.