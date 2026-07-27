Dispersan protestas en la Cachemira paquistaní entre denuncias de cinco muertos

El Comité de Acción Conjunta Awami (JAAC), que lidera las movilizaciones en la región, afirmó que las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos e hicieron disparos al aire para impedir el avance de la marcha en Rawalakot, uno de los principales focos de la protesta.

“En Rawalakot, las fuerzas de seguridad abrieron fuego directo contra cachemires desarmados, lo que resultó en cinco jóvenes martirizados y aproximadamente 15 heridos”, denunció el JAAC en X.

EFE no pudo verificar de forma independiente el balance ni las circunstancias de las muertes.

Las autoridades cortaron además los servicios de internet y telefonía móvil en varias zonas de la región, una medida que el JAAC denunció como parte de la represión contra las protestas y que dificultó la verificación independiente de los incidentes.

El JAAC había convocado la marcha hacia Muzaffarabad después de que fracasaran sus negociaciones con las autoridades regionales.

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El movimiento exige la abolición de doce escaños de la Asamblea Legislativa reservados a refugiados de Jammu y Cachemira, la parte de la región administrada por la India, asentados en Pakistán tras la partición de 1947.

La disputa por esos escaños ha reavivado preguntas sobre democracia, autonomía y poder político en la región. El JAAC sostiene que Islamabad utiliza esos asientos para influir en la formación de gobiernos locales, mientras que las autoridades defienden que su eliminación requeriría una reforma constitucional.

La intervención de las fuerzas de seguridad coincidió con una jornada de elecciones locales en parte del territorio, unos comicios boicoteados por el JAAC y por el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), el partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan.

La Cachemira administrada por Pakistán forma parte del territorio himalayo disputado por Islamabad y Nueva Delhi desde 1947. Ambos países controlan partes de la región y reclaman su totalidad.