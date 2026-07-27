El beneficio semestral de Michelin baja un 8,8 % a 766 millones de euros

En un comunicado publicado este lunes, Michelin destacó que su resultado operativo se mantuvo prácticamente estable, con 1.446 millones de euros entre enero y junio, comparados con los 1.452 millones en la primera mitad del pasado año.

En términos de rentabilidad y en relación con el volumen de negocios, el margen operativo subió al 11,4 %, tres décimas más que en el primer semestre de 2025, con diferencias marcadas entre los diferentes negocios.

En los neumáticos del segmento del consumidor (básicamente los dirigidos a los vehículos particulares), el margen operativo subió al 12,5 %, tres décimas más, mientras en se mantuvo sin cambios en el 14,1 % en la actividad de neumáticos para vehículos agrícolas, de obras públicas, militares, de deporte o aviones.

En los neumáticos de camiones y autobuses, ese margen que es el más bajo de todos los negocios para Michelin, mejoró cuatro décimas al 5,9 %, mientras que en el segmento de polímeros y soluciones compuestas bajó al 13,6 %, frente al 15,9 % entre enero y junio de 2025.

La facturación de Michelin en el primer semestre bajó en cifras absolutas un 2,6 % a 12.687 millones de euros, aunque si se hace abstracción de las variaciones de los tipos de cambio (esencialmente la depreciación del dólar frente al euro), progresó un 0,5 %.

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La empresa confirmó sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2026, en el que espera un resultado operativo superior al de 2025, a tipo de cambio y perímetro constante, y un flujo de caja superior a los 1.600 millones de euros, antes de eventuales operaciones de compra o venta de activos.