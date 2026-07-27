El cantante estadounidense D4vd irá a juicio por el asesinato de una menor latina

La jueza Charlaine F. Olmedo, del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, emitió su decisión tras cinco días de testimonios en el caso del asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición en septiembre pasado.

No obstante, la jueza no fijó una fecha para el inicio del juicio contra el artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, acusado del homicidio en circunstancias especiales de la adolescente, abuso sexual y mutilación de un cuerpo, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La Fiscalía de Los Ángeles presentó más de 10 testigos y de pruebas, entre las que se cuentan centenares de mensajes de texto que el rapero, conocido por crear el himno del videojuego Fortnite, y la menor intercambiaron y en los que se reveló que ella estuvo supuestamente estuvo embarazada y tuvo un aborto en 2024.

El ente acusador también exhibió las fotografías del cadáver mutilado encontrado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, en un Tesla propiedad del rapero, que había sido remolcado por estar abandonado en una calle de West Hollywood.

La joven no pudo ser reconocida inmediatamente por el estado de descomposición en el que se encontraba, según se reveló en las audiencias preliminares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como parte de las pruebas también se mostró la grabación de la cámara corporal de un policía que interrogó al rapero en su vivienda en Hollywood sobre Rivas Hernández, en la que se mostró tranquilo y aseguró que no la había visto en bastante tiempo y que ella le dijo que tenía 18 años. La acusación refuta las declaraciones.

Este lunes se dieron a conocer mensajes de texto, fechados el 22 de abril de 2025, en el que la menor dijo que destruiría la carrera del cantante, tras una discusión por una supuesta relación que él sostenía con otra mujer.

La Fiscalía de Los Ángeles sostiene que la pareja se encontró la noche después en la casa del cantante en Hollywood, donde D4vd la habría asesinado.

Los padres de la menor, que conoció al artista cuando tenía tan solo 11 años, habían reportado su desaparición en tres diferentes ocasiones, después de que iniciara un aparente romance con el rapero.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, no ha descartado pedir la pena de muerte contra D4vd, detenido por la policía de Los Ángeles en abril pasado en su domicilio ubicado en Hollywood.

Los abogados defensores del rapero, que logró que varias de sus canciones ingresaran en las listas de éxitos de Billboard, han sostenido la declaración de inocencia de su cliente.