El Cervantes analiza sus desafíos en su reunión anual, inaugurada por la reina de España

A esta reunión anual, que se celebra en esta edición en Jerez de la Frontera (Andalucía, sur de España), asistirán cerca de un centenar de responsables de centros y el equipo directivo del Cervantes, institución dedicada a la promoción internacional de la lengua española y la cultura de España en todo el mundo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, definió la lengua como un código abierto de cooperación y desarrollo entre los países del mundo y dijo que con el español se toma conciencia de la comunidad iberoamericana: "Queremos que nuestra comunidad sea un abrazo con lengua", bromeó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reivindicó el papel del español como "herramienta de cultura, convivencia y entendimiento" y destacó la importancia de que sirva no solo para expandir la cultura, sino también para "entendernos y entendernos de verdad".

Mientras, Cristina Conde, directora del Instituto Cervantes en Casablanca (Marruecos), resaltó la red en Marruecos, con seis centros y otras seis extensiones, la mayor del mundo después de Brasil y que representa más de una quinta parte de toda la actividad académica del Instituto.

A pesar de la gran difusión del español en el país africano, persiste un importante reto: el español no forma parte de la enseñanza pública marroquí.

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Conde destacó también las perspectivas "muy positivas" en África subsahariana, que apuntan a la consolidación del español como herramienta profesional.

En este encuentro, donde se concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de cien ciudades repartidas por 56 países en las que el Instituto Cervantes está presente, se analizaron los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales.

En este sentido, Teresa Iniesas, directora del centro en Bruselas, subrayó que en las instituciones europeas donde el español es lengua oficial pero no es lengua de trabajo -como sí lo son el inglés, el francés y el alemán-, la realidad es que sí es una lengua de trabajo "oficiosa".

Por ello, afirmó que el reto es conseguir que este reconocimiento social vaya acompañado también de un mayor reconocimiento institucional.

Dentro de este encuentro anual, Jerez de la Frontera acogerá mañana un homenaje al escritor español Fernando Quiñones (1930-1998), en la Casa de Iberoamérica, en el que se hará entrega a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de un legado de este autor clave en la difusión de la denominada 'Nueva Narrativa Andaluza'.

El español en Estados Unidos será otro de los asuntos que se debatirá durante este encuentro.