El chavismo pedirá levantamiento de sanciones a Venezuela en diálogo con sector opositor

"Nosotros vamos con una sola propuesta: la paz de este país, el levantamiento de sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El también ministro de Interior subrayó que "dialogar no significa capitular" y afirmó que el chavismo irá unido "en un solo bloque", mientras aseguró que la oposición se ha "dividido" por estas conversaciones.

"El sector opositor no sé cuántos pedacitos hay. Ese proceso de diálogo ha dividido más a la oposición. Ahora hay más pedacitos", apuntó Cabello.

Las conversaciones del próximo 1 de agosto las lidera la exdiputada opositora Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El domingo, los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron que esperan que este diálogo logre un "cronograma electoral presidencial oportuno", entre otros objetivos.

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En un comunicado, aseguraron entonces que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular".

Además, aclararon que no participaron en el "diseño, construcción y funcionamiento" de esa vía de diálogo, que cuenta con el acompañamiento de Estados Unidos y había comenzado el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos.

Figuera encabeza un sector de la oposición venezolana que defiende la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, apoyada por el Gobierno de Estados Unidos.

La opositora dijo el pasado jueves que Machado es "muy importante en este proceso".