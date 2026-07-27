El chileno Luis Pizarro asumirá la dirección de la alianza sanitaria internacional Unitaid

Pizarro, hasta ahora al frente de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, otra alianza que en 2023 logró el Premio Princesa de Asturias a la Cooperación Internacional, relevará a Philippe Duneton, quien dirigía Unitaid desde 2020.

"Seguiremos impulsando la innovación, fomentando la colaboración y garantizando que las soluciones sanitarias que salvan vidas lleguen a quienes más las necesitan", destacó Pizarro en el comunicado donde Unitaid anunció su nombramiento.

La presidenta de su Junta Ejecutiva, Anne-Claire Camprou, destacó el profundo conocimiento de Unitaid, combinado con su "demostrada capacidad para liderar procesos de transformación y construir alianzas inclusivas" como los principales puntos fuertes del médico chileno en su nueva etapa al frente de la alianza.

Fundada en 2006 y con sede en Ginebra, Unitaid trabaja independientemente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero asociada a ésta para buscar que medicamentos, vacunas y otras herramientas de la salud lleguen lo antes posible a los países de rentas medias y bajas una vez desarrollados.

Con este objetivo detecta fármacos prometedores, financia su introducción en mercados cuando aún son caros o poco asequibles, y negocia mecanismos para reducir precios, incluyendo acuerdos con fabricantes.