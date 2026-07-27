El euro comienza la semana a la baja con ligera caída del 0,15 % hasta los 1,1374 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1374 dólares, por debajo de los 1,1375 dólares que cotizaba el viernes.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,389 dólares, un valor superior al fijado el viernes, 1,1377 dólares.

El primer día de la semana estuvo marcado por las noticias de la caída del precio del barril de brent, el de referencia en Europa, que llegó a bajar un 8,02 % para situarse en 89,012 dólares, tras la pausa en los ataques de Estados Unidos contra Irán, por segundo día consecutivo, algo que ha inyectado optimismo en los mercados.

Por su parte el barril west texas intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también llegó a caer un 6,81 %, hasta los 83,23 dólares el barril.

Con todo, el euro perdía peso ante el billete verde, en un contexto donde no arrecian las tensiones comerciales internacionales.

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Este lunes, desde China se acusó a Estados Unidos de "manipular políticamente" la cuestión del trabajo forzoso ante los nuevos aranceles anunciados por Washington contra decenas de economías, una medida que Pekín calificó de acto "unilateral" y "proteccionista".

Esa era la reacción de Pekín a la medida anunciada el pasado viernes por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y por la que se imponen nuevos gravámenes a importaciones procedentes de 60 países y regiones ante la supuesta falta de medidas suficientes para impedir la entrada de bienes producidos mediante trabajo forzoso.