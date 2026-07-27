El Instituto Cervantes, preparado para reabrir su centro de Gibraltar el curso próximo

La reapertura sería para el curso académico, después de que ya funcionara entre 2011 y 2014, informó este lunes el director del Cervantes, Luis García Montero, en una rueda de prensa previa a la inauguración de la reunión anual del instituto celebrada en la localidad de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz (sur de España), que presidirá la reina Letizia.

García Montero indicó que hay una partida prevista en los presupuestos para la reapertura del centro en Gibraltar, que "se cerró desgraciadamente por contradicciones políticas en una época pasada".

Consideró conveniente que abra de nuevo "por todo lo que significa" y para "volver a un diálogo que supere la verja", aunque reconoció que es una decisión que depende del Gobierno.

"Hemos hecho la propuesta para que se reabra lo antes posible", precisó sobre este centro, que cumplió una labor muy importante y se convirtió en punto "cultural de diálogo entre el Peñón y el campo de Gibraltar", la comarca limítrofe española con la colonia.

Sirvió para reforzar la enseñanza del español "cuando había políticas tentadas en que se perdiera" para imponer el inglés, explicó.

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Entre 2011 y 2014, hubo 4.500 matriculaciones de alumnos, de las que el 51 % eran de menores de 16 años. El 58 % de los inscritos eran nativos gibraltareños y el 42% restante de otras nacionalidades, principalmente británica.

En la reunión anual del Instituto Cervantes que arranca este lunes, con asistencia de un centenar de directores de centros de todo el mundo, se tratará precisamente la relación del español con el inglés, según García Montero, y lo que supone que el presidente de EE.UU., Donald Trump, suprimiera la versión en español de la web de la Casa Blanca.

Subrayó cómo el British Council ha decidido que la segunda lengua en importancia en la educación del Reino Unido sea el español.

García Montero recordó que 60 millones de ciudadanos con pasaporte norteamericano tienen origen hispano y 40 millones de ellos hablan español y lo consideran su lengua materna.

Dedujo que no es un problema de relaciones internacionales, sino de la manera en la que se entiende la democracia "porque hay quien cree que la prepotencia de una identidad debe romper la diversidad".

El Instituto Cervantes es la institución pública fundada por España en 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la difusión de las culturas hispánicas en el extranjero.