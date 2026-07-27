El Kospi surcoreano cae más de un 7 % a la apertura lastrado por las tecnológicas

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el indicador bajaba un 7,43 %, o 502,17 puntos, hasta los 6.253,58 enteros.

En este contexto, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), tuvo que activar un 'sidecar' de venta en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % durante un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía un 5,17 %, o 39,54 puntos, hasta las 725,32 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano llega después de que Wall Street cerrara mixto, con el Nasdaq bajando un 0,18 %, en una semana que varias de las Big Tech están en el punto de mira ante la publicación de sus resultados trimestrales en medio de dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

No obstante, en el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras una pausa en su cruce de ataques, tras lo que el precio del barril de brent, de referencia en Europa, cayó un 8,7 %.

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El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, disminuía más de un 6 %, mientras su rival SK hynix se hundía por encima del 9,3 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomaba por encima del 9 %, y Hanmi Smiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registraba un declive superior al 8 %.

Las caídas se expandieron al sector del automóvil, donde las acciones del fabricante Hyundai Motor descendían un 4,71 %, y las de su empresa hermana Kia un 2,76 %.

En defensa, Hanwha Aerospace y LIG Defense & Aerospace cedieron un bajaban alrededor del 1,6 % cada una, mientras que Korea Aerospace Industries abría la sesión plana.