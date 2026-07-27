El Kremlin condena ataque ucraniano contra buque mercante iraní en el mar Caspio

"Esas acciones son agresivas (...) En otros tiempos, eso habría sido un casus belli", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Advirtió de que "Irán es un país soberano que es sumamente decidido a la hora de defender sus derechos y que cuenta con el correspondiente potencial".

"Veremos cómo evolucionan los acontecimientos, pero la ampliación de la geografía del conflicto, por supuesto, no es algo que quisiéramos ver", señaló.

Peskov también recordó que Kiev ya ha atacado otros países y recordó los supuestos ataques ucranianos contra los gasoductos Nord Stream que conducían gas ruso a Alemania.

El domingo, Irán convocó al encargado de negocios de Ucrania en Teherán para protestar por el ataque contra un buque mercante en el Caspio que, según fuentes oficiales, causó la muerte de un marinero y dejó otro herido.

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Teherán advirtió que defenderá "con firmeza" su seguridad y sus intereses nacionales, y que no dejará "sin respuesta" ningún ataque contra la vida o los bienes de sus ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, recordó este lunes en respuesta a las protestas de su homólogo iraní, Abás Araqchí, que Irán ayuda con armamento a Moscú desde el comienzo de la guerra.

"Irán no está en condiciones de hacerse la víctima, y menos aún de justificar sus amenazas con referencias absurdas a la Carta de Naciones Unidas", escribió en sus redes sociales Sibiga en referencia al mensaje publicado también en X por Araqchí, quien denunció que el ataque había sido ordenado a Kiev por Israel.

En una entrevista con Sky News, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió al ministro iraní: "¿Qué esperan, si Irán ha transferido nuevas tecnologías a Rusia desde el primer año de la guerra? Transfirieron miles de esos drones (Shahed) el primer año de la guerra. Después dieron licencias (a Rusia para fabricarlos). ¿Qué hicieron? ¿No nos atacaron? Yo creo que sí".