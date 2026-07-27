El presidente de Paraguay viaja a Perú para investidura de Fujimori y luego a Ecuador

La Presidencia de Paraguay informó que Peña partió desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, con destino a la capital peruana.

Peña tiene previsto mantener reuniones bilaterales y empresariales en Perú, según la Presidencia.

En una carta enviada al Senado, publicada por medios locales, el mandatario informó que asistirá este martes la ceremonia de juramentación de la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

Además, Peña comunica en la misiva que viajará el miércoles a Ecuador, en su primera visita oficial a la nación andina desde que asumió el cargo, en agosto de 2023.

También asistirán a la investidura de Fujimori otros líderes de la región como el presidente Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa.

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Keiko Fujimori, que ganó la elección en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

El 8 de julio pasado, los gobiernos de Ecuador y Paraguay comenzaron a preparar la visita de Peña a Quito, informó entonces la Cancillería del país andino.

Peña y Noboa acordaron la fecha del viaje durante la última cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), celebrada en la ciudad paraguaya de Luque el pasado 30 de junio, según el despacho de Exteriores ecuatoriano.