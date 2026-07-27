El presidente sirio no ve con optimismo el éxito de acuerdos de paz en Oriente Medio

Así se manifestó el líder sirio en una entrevista con la televisión catarí Al Jazeera, cuya primera parte se emitió anoche: "No soy optimista sobre el éxito de este acuerdo" marco que Israel y el Líbano firmaron el mes pasado con la mediación de EE.UU, se lamentó, al considerar que "tiene muchas lagunas".

Ese pacto contempla fijar zonas de despliegue condicionado del Ejército libanés en el sur del Líbano, tras la retirada israelí de las mismas, como forma para impedir el regreso a estas del grupo chií libanés Hizbulá, respaldado por Irán.

Al Sharaa, que pertenece a la rama suní del islam y es conocido por su oposición al chiísmo -liderado por Irán-, no concretó esas "lagunas", si bien insinuó las "enormes consecuencias negativas y catastróficas" de la presencia de "gente armada fuera del control del Estado" en el Líbano, en alusión a Hizbulá.

Aunque descartó una intervención militar siria en el Líbano para desarmar a la formación chií, el mandatario advirtió de que tienen "enormes preocupaciones con una eventual explosión de la situación" en el país vecino, ya que "lo que afecta al Líbano afecta también a Siria".

Por eso, añadió, que tienen "algunas cartas con las que ayudamos al Estado libanés a cumplir sus promesas" de desarmar a Hizbulá, y destacó, como ejemplo, que Damasco intenta "ayudar a capacitar las fuerzas ejecutivas (Ejército) en el Líbano" e intentar "llegar a soluciones prácticas y realistas que no necesariamente sean militares o de seguridad".

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Por otro lado, Al Sharaa afirmó que no ve con optimismo el éxito de las negociaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico, destacando las "ambiciones de algunos cabecillas de la Guardia Revolucionaria iraní en los vecinos árabes de Irán en la región del golfo" Pérsico.

"Una parte de la Guardia Revolucionaria tiene ambiciones en el golfo Arábigo (Pérsico). Se trata de ambiciones históricas y políticas (...). Me temo que la región esté entrando en una expansión de la guerra, y creo que la región tiene que prepararse más para hacer frente a lo que está por venir", advirtió.

"Creo que tomando en cuenta la forma en la que las partes abordan el conflicto, probablemente se expandirá", insistió.

Sobre la posibilidad de que en ese caso Siria ayude en la defensa de países árabes del golfo Pérsico, como Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, el presidente sirio apuntó que "hay acuerdos organizativos en el seno de la Liga Árabe que son vinculantes y creo que Siria será parte de una decisión árabe global".