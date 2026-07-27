El príncipe Guillermo se solidariza con las víctimas de los incendios en España y Francia

"Nuestros pensamientos están con todos los afectados por los devastadores incendios forestales que están arrasando Francia, España y el Reino Unido", afirmó el príncipe de Gales en un mensaje colgado en sus redes sociales.

"Estos acontecimientos son un claro recordatorio de los desafíos que plantea un clima cada vez más extremo y de la importancia de proteger tanto a las personas como a la naturaleza", añadió en la nota, que firma con la inicial 'W' de William, su nombre en inglés.

El príncipe agradeció su labor a "los bomberos, los servicios de emergencia y los voluntarios que trabajan sin descanso en unas condiciones extraordinariamente difíciles".

Mientras España y Francia afrontan los incendios forestales más graves, con decenas de miles de evacuados y una gran superficie arrasada, en el Reino Unido los fuegos son de menor alcance.

No obstante, han requerido un amplio dispositivo de emergencia, especialmente en los montes Cairngorms de Escocia, donde cientos de bomberos trabajan en la extinción de un fuego, sin víctimas mortales registradas.