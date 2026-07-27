El Salvador registra seis nuevos casos importados de sarampión y suben a 53 los contagios

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal indican que cuatro casos se registraron en los primeros días de julio y dos casos más a mediados de este mes, sin que se brinde información o detalles sobre los contagios.

En el país centroamericano se continúa descartando la transmisión local y tampoco se reportan muertes a causa de la enfermedad.

El Salvador, que no presenta transmisión local de la enfermedad desde hace casi tres décadas, según las autoridades y especialistas, lleva a cabo una campaña de vacunación especial contra el sarampión dirigida a bebés de seis a once meses, con el objetivo de prevenir los contagios nativos.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la región de las Américas notificó, entre enero y el 11 de julio de 2026, 43.559 casos confirmados de sarampión procedentes de 17 países y territorios, lo que supone un aumento de 3,8 veces en comparación con el mismo periodo de 2025.

Guatemala (27.145), México (12,052), Estados Unidos (2.231) y Canadá (1.097) concentraron la mayor parte (98 %) de los casos confirmados, de acuerdo con la OPS que también reporta 44 muertes por sarampión.

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De hecho, Estados Unidos registró la pasada semana un segundo récord anual consecutivo de sarampión con 2.318 casos en lo que va de 2026, lo que ya supera los 2.289 de todo 2025, en medio de caídas en los índices de vacunación, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En 2025 se notificaron 14.891 casos confirmados de sarampión y 29 muertes en 13 países de la región, lo que representa un aumento extraordinario de 32 veces en comparación con 2024.