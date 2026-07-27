El SICA se solidariza con España y Francia por los incendios forestales

"La Secretaría General del SICA expresa su más profunda solidaridad con los Gobiernos y a los pueblos de España y Francia, donde miles de personas han sido evacuadas por la magnitud de los incendios forestales", publicó el ente centroamericano en X.

El SICA señaló que acompaña "a las familias de las víctimas y personas afectadas" a la vez que reconoció "el arduo trabajo de las autoridades y los equipos de emergencia que intentan contener el fuego", por lo que reiteró su solidaridad "frente a esta tragedia que atraviesa España y Francia", países observadores del sistema.

España afronta una lucha contra los graves incendios forestales que asolan el país, especialmente en el centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo- y en la provincia de Castellón (este), y que afectan ya a más de 171.000 personas, entre evacuadas o confinadas.

Entre tanto, en Francia, el megaincendio cerca de Burdeos que ha arrasado 42.000 hectáreas y ha causado 220.000 evacuaciones se mantuvo "globalmente estable" durante la noche, informaron este lunes las autoridades francesas.

Mientras España arde, Francia avanzó en la gestión de su megaincendio forestal del departamento de Gironda, en las proximidades de Burdeos (suroeste del país).

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Con 220.000 evacuados, el fuego en Burdeos está "estabilizado", informaron las autoridades francesas, porque desde la noche del domingo al lunes no ha avanzado, aunque el Gobierno puntualizó que la situación se mantiene "desfavorable".