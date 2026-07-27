Embajada EEUU en Jerusalén veta viajes de personal a una Cisjordania envuelta en tensiones

"Consulte periódicamente el sitio web del Departamento de Estado, donde encontrará las advertencias de viaje vigentes (incluida la advertencia de viaje para Israel, Cisjordania y Gaza)", advierte la notificación de la embajada estadounidense.

Aunque la petición iba dirigida al personal diplomático, el Departamento de Estado de EE.UU. y la embajada de EE.UU. en Jerusalén llevan años utilizando una estimación de entre 600.000 y 700.000 ciudadanos estadounidenses residentes en Israel. Entre 50.000 y 60.000 de ellos lo hacen en asentamientos ilegales en Cisjordania, de ahí que comenzaran a ofrecer servicios consulares en asentamientos como Efrat o Beitar Illit.

Asimismo, en Cisjordania ocupada hay un número indeterminado de palestinos con nacionalidad estadounidense; sobre todo en Belén, Ramala o Nablus, y uno de los casos más visibles es el de la pequeña localidad de Turmus Ayya (de unos 3.000 habitantes), cuyas autoridades aseguran que el 80 % de los vecinos posee documentación legal de EE.UU.

Los territorios palestinos de Cisjordania ocupada, principalmente la parte norte, se encuentran desde el pasado viernes bajo una espiral de inestabilidad y violencia de colonos israelíes contra localidades palestinas.

El pasado viernes se produjo un enfrentamiento armado en la aldea de Tell (gobernación de Nablus, norte de Cisjordania) en el que murieron cuatro civiles palestinos y dos israelíes -un soldado y un colono con licencia de armas-.

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El Ejército israelí calificó el incidente de "atentado terrorista" sin realizar una investigación, aunque se produjo tras la incursión violenta de colonos israelíes en territorio ocupado palestino.

Desde entonces, el Ejército israelí ha desplegado una intensa operación militar, a la vez que turbas de colonos judíos han asediado, incendiado y vandalizado decenas de aldeas palestinas.

Ninguno de ellos ha sido detenido hasta el momento.

EFE se desplazó este lunes hasta Tell y constató la intensificación de la campaña militar israelí en el norte de Cisjordania, con cortes de agua, desplazamientos forzados, la destrucción de cultivos y el establecimiento de puestos militares con francotiradores.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó hoy sobre el supuesto allanamiento y toma de varias viviendas por parte del Ejército en Yenín (norte de Cisjordania) para convertirlas en puestos militares.

También informó de que grupos de colonos utilizaron apisonadoras para nivelar un terreno en la zona de Qalqilya y anexionarla al asentamiento ilegal de Havat Gilad, muy cerca de Tell y de donde procedían los israelíes implicados en el enfrentamiento del viernes.