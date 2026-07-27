España cree que "la cooperación internacional vive un momento de crisis"

En declaraciones a EFE tras su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Leis abogó por un modelo de cooperación internacional más horizontal y respetuoso con la soberanía de los países.

"La cooperación vive unos momentos complejos, de crisis. Es la ocasión de repensar cómo se hace cooperación según la demanda de los países. Que las comunidades con las que trabajamos estén más empoderadas y sean más protagonistas de su destino", reivindicó.

A su parecer, la cooperación internacional no debería depender de que el país donante defina las prioridades, sino que haya menos condicionalidad, más corresponsabilidad y se afronten en común los desafíos compartidos.

En ese sentido, subrayó, el modelo de cooperación internacional de España es "muy horizontal", casi circular, y basado en la escucha, aunque matizó que "no es inmune a críticas", como las que alegan que mantiene una perspectiva colonial.

Por otro lado, Leis resaltó la labor de España en la cooperación con Venezuela tras los terremotos, ya que fue el país más rápido y con que mayor intensidad respondió con el despliegue de rescatistas y de un hospital de campaña, o con el envío de material.

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España ha movilizado un total de más de 6 millones de euros, tanto el Estado como las comunidades autónomas, y se ha activado un convenio humanitario entre la Aecid y las comunidades para canalizar las donaciones y ayudas del pueblo español a organizaciones locales como Cáritas Venezuela.

Ahora en Venezuela se inicia la fase de recuperación temprana, una reconstrucción en la que la cooperación española también va a estar presente a favor del pueblo venezolano, según aseguró el jefe saliente de la cooperación española.

"Necesitamos una política de cooperación fuerte, robusta, bien dotada para poder operar la voluntad que ha habido en la sociedad española. Hay cientos de miles de venezolanos que viven en España y más de 200.000 españoles que viven en Venezuela", destacó.

En este sentido, precisó que lo más eficaz no es hacer acopio de medicinas o comida, sino tener instrumentos para canalizar apoyo financiero, para lo que se necesita una política pública de cooperación a nivel estatal.