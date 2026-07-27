Estudiantes mexicanos exigen examen presencial tras presuntas trampas en prueba de la UNAM

Al grito de 'Estudiantes sí, tramposos no' o 'No al fraude', los manifestantes marcharon sobre la Torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad de México para reclamar transparencia en el proceso y una repetición del mismo, ante la sospecha de irregularidades en la prueba de acceso para el ciclo escolar 2026-2027/1.

La polémica surgió después de que se publicaran los resultados de este examen, los cuales fueron cuestionados por muchos estudiantes al considerar que se produjeron incrementos "inusuales" en las calificaciones mínimas para entrar a algunas carreras de alta demanda, como la de Medicina.

También circularon testimonios de presuntas trampas en la prueba, la primera que se realiza en línea, como la existencia de calificaciones perfectas sin ningún fallo o el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Los estudiantes afectados sostienen que la distribución de aciertos muestra "anomalías" que "no serían matemáticamente posibles", lo que evidenciaría presuntas "trampas" por parte de algunos aspirantes.

Ante este panorama, la UNAM decidió suspender temporalmente los trámites de entrega documental e inscripciones para los grados universitarios hasta que una comisión técnica revise el desarrollo del concurso de selección.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria", argumentaron las autoridades universitarias.

Asimismo, la máxima casa de estudios determinó la instalación de una Comisión Técnica para la revisión del procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior”, señaló en un comunicado Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

Al ser cuestionada por esta polémica, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que es "importante que se resuelva pronto" para poder "dar certidumbre" a los estudiantes.

Para el ciclo escolar 2026, la UNAM decidió, por primera vez, aplicar en línea el examen de admisión a licenciatura, con el objetivo de modernizar el proceso de selección y facilitar el acceso de participación a los aspirantes.