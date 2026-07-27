Europa sigue luchando contra el fuego, con el foco en Francia y España

Mientras España arde con diferentes focos que afectan a más de 170.000 personas entre confinados y desalojados, Francia avanzó en la gestión de su megaincendio forestal del departamento de Gironda, en las proximidades de Burdeos (suroeste del país).

El fuego en Burdeos está "estabilizado", informaron las autoridades francesas, porque desde la noche del domingo al lunes no avanzó, aunque el Gobierno puntualizó que la situación se mantiene "desfavorable".

No se constató un avance de las llamas más allá de las 42.000 hectáreas que el fuego ya había calcinado hasta el domingo, mientras continúan los esfuerzos de extinción de 2.500 bomberos, 1.700 gendarmes y policías y 1.500 militares, además de asociaciones de voluntarios y agricultores que están colaborando en segunda línea.

Están movilizadas un total de 18 aeronaves de distinto tipo para lanzar tanto agua como líquido retardante sobre la zona en llamas.

El número de evacuados se mantiene en 220.000 y no se prevé que puedan regresar a sus casas a corto plazo, hasta que el incendio no quede circunscrito, algo que se podría ver complicado por el repunte de las temperaturas que se espera a partir de mañana con una cuarta ola de calor del año para Francia, con temperaturas en el suroeste de hasta 40 grados.

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Está previsto que el presidente francés, Emmanuel Macron, se desplace a Gironda, epicentro de una crisis que está batiendo récords históricos de superficie quemada.

Como colaboración, el Ejército alemán envió este lunes helicópteros y material de apagado de incendios. Se han desplazado dos helicópteros de transporte CH-53, así como equipos y material frente al fuego.

Varios fuegos azotan en las últimas horas a España, aunque con especial fuerza lo hace el incendio declarado el pasado miércoles en Burgohondo (Ávila, centro), el más devastador en España desde que se tienen registros.

Cumplió este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento provocó durante esta madrugada.

Son ya cerca de 91.000 personas las afectadas, evacuadas o confinadas, por los incendios forestales que afectan a tres provincias del centro peninsular -Madrid, Ávila y Toledo-, según la última actualización facilitada por el Ministerio español del Interior.

En este sentido, la Comunidad de Madrid (centro), donde hay 13 localidades evacuadas y 4 confinadas, es la región más castigada, con un total de 31.865 personas evacuadas y 19.062 confinadas.

Otro de los grandes fuegos que afectan al país es el de Vall d'Uixó (Castellón, este), en su tercer día activo, aunque ya no está fuera de la capacidad de extinción.

El fuego en Castellón ha arrasado por el momento 7.500 hectáreas y en los trabajos de extinción participan más de 400 efectivos terrestres y 25 aéreos.

Hasta la medianoche se mantendrán en esta región los desalojos de las 16.000 personas evacuadas de 18 localidades y urbanizaciones y el confinamiento de cerca de 64.000.

El total de afectados por el fuego en España, por tanto, asciende a más de 170.000 personas.

Además, Portugal combate este lunes seis incendios, uno de ellos en la zona de Bragança, en el norte del país y fronterizo con España, cerca de la provincia noroccidental de Zamora.

Una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) confirmó a EFE que existe la posibilidad de que el fuego se propague a España.

De hecho, las autoridades portuguesas trabajan ya con las españolas para controlar las llamas, a las que combaten 108 bomberos, 34 medios terrestres y siete aéreos, entre ellos algunos españoles.

Los otros dos incendios que más preocupan a las autoridades lusas se ubican en la región de Guarda, donde hay movilizados más de 230 bomberos, 63 medios terrestres y 7 aéreos, y en Santarém, con casi 200 bomberos, 55 medios terrestres y cuatro aéreos, ambas en el centro del país.

Los fuegos que llevan más tiempo activos se desarrollan en zonas montañosas, por lo que no hay acceso a los medios terrestres, "lo que dificulta y retrasa la contención del incendio", indicó la ANEPC.

Por el momento, no hay fuegos que pongan en peligro a localidades.