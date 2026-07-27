Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU.

Ramos Cruz, de 58 años, se declaró culpable de conspiración para importar más de cinco kilos de cocaína a suelo estadounidense, por lo que se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, según un comunicado del Departamento de Justicia.

La sentencia se conocerá el próximo 2 de diciembre en una vista en el tribunal federal de Washington.

Según documentos judiciales, el exalcalde fue miembro de una organización de narcotráfico con sede en Guatemala entre 2022 y 2023 y que era responsable del transporte de cocaína a mercados estadounidenses.

Durante su mandato (2020-2024), Ramos nombró a un conocido narcotraficante para un alto cargo en la policía municipal y también utilizó su autoridad y acceso como alcalde para coordinar la logística y el transporte de un cargamento de cocaína con destino a EE.UU.

En una ocasión, camufló el envío, procedente desde Venezuela, como una donación de cemento a su localidad y pidió por carta que evadiera la inspección de las autoridades guatemaltecas.

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Ramos Cruz fue detenido el pasado mayo y posteriormente trasladado a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial en Ciudad de Guatemala. Tras su arresto, fue extraditado a EE.UU. el 4 de agosto.